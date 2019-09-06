Это по пьяни случилось, правда, я не знаю даже сам… Испугался, не понимал… Был в пьяном состоянии, это так получилось, - мать троих детей из Мурманской области была убита в Белоруссии. Подозреваемый в совершении преступления рассказал об обстоятельствах расправы.

Мужчина, подозреваемый в убийстве гражданки России, рассказал обстоятельства совершенного им преступления в ходе следственного эксперимента. Видео мероприятия обнародовал Следственный комитет Республики Беларусь.Несколько лет назад 45-летняя жительница Мурманской области купила дом в деревне Круговец Жлобинского района Гомельской области Белоруссии. Женщина привозила туда на лето трех своих детей.Незадолго до трагических событий она отправила двух старших детей домой, оставшись с младших ребенком – шестилетним сыном.По версии следствия, вечером 22 августа у россиянки возник конфликт с 34-летним мужчиной, помогавшим ей по хозяйству. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, ударил свою жертву, после чего задушил ее, а тело закопал неподалеку от места событий прямо на границе дачного участка, где проживала убитая."После этого со страницы женщины в социальной сети от ее имени написал дочери сообщение с просьбой напомнить пин-код от банковской карточки. Узнав код, мужчина снял часть денежных средств с банковского счета погибшей", — говорится в сообщении белорусского Следкома.Затем убийца рассказал сыну погибшей, что его мама уехала в Минск. А через следующий день отвел ребенка на станцию, якобы для того, чтобы встретить мать с поезда. Мужчина оставил шестилетнего мальчика на платформе и уехал в другой город.На ребенка, находившегося на станции без сопровождения взрослых, обратили внимание, и правоохранители начали поиски его родных. В итоге они привели к обнаружению убитой женщины и задержанию подозреваемого.