По версии следствия, продавец магазина алкогольной продукции присвоил деньги, находившиеся в кассе.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение).В полицию обратились представители одного из магазинов, реализующего алкогольную продукцию, которые сообщили о недостаче в кассе торговой точки 18 000 рублей. При содействии работников магазина сотрудники полиции провели проверку по сообщению.В результате было установлено, что к присвоению денег может иметь причастность продавец торговой точки.Фигурнат свою вину признал, пояснив, что взял деньги от вырученного товара из кассы и впоследствии потратил их на собственные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.