Ее поймали пьяной за рулем
Ее поймали пьяной за рулем
Жительницу Владимира признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти.
Весной 2019 года в полицию поступило сообщение о ДТП на Студеной горе.
При оценке ситуации правоохранители выяснили, что водитель автомобиля «Лексус» не справилась с управлением, а затем на скорости въехала на цветочную клумбу. Всячески пытаясь уйти от ответственности, женщина позвонила подруге и бывшему мужу, утверждала, что не управляла машиной, не подчинялась законным требованиям полицейских.
Однако записи камер видеонаблюдения подтвердили, что «Лексусом» управляла женщина, находившаяся с признаками алкогольного опьянения.
Нарушительница начала громко возмущаться, требуя ее отпустить, а затем 2 раза ударила по голове полицейскому и расцарапала ему лицо.
За это преступление она заплатила штраф - 50 тысяч рублей.