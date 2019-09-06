Ее поймали пьяной за рулем

Ее поймали пьяной за рулемЖительницу Владимира признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти.Весной 2019 года в полицию поступило сообщение о ДТП на Студеной горе.При оценке ситуации правоохранители выяснили, что водитель автомобиля «Лексус» не справилась с управлением, а затем на скорости въехала на цветочную клумбу. Всячески пытаясь уйти от ответственности, женщина позвонила подруге и бывшему мужу, утверждала, что не управляла машиной, не подчинялась законным требованиям полицейских.Однако записи камер видеонаблюдения подтвердили, что «Лексусом» управляла женщина, находившаяся с признаками алкогольного опьянения.Нарушительница начала громко возмущаться, требуя ее отпустить, а затем 2 раза ударила по голове полицейскому и расцарапала ему лицо.За это преступление она заплатила штраф - 50 тысяч рублей.