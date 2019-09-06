Не все ведут себя по-джентельменски. Так Александр Гордон в ходе подготовки к эфиру резко выразился в сторону своей коллеги Юлии Барановской.

Не все ведут себя по-джентельменски. Так Александр Гордон в ходе подготовки к эфиру резко выразился в сторону своей коллеги Юлии Барановской.О словесных перепалках между двумя звездами отечественного экрана уже ходят чуть ли не легенды. Известные своим вспыльчивым темпераментом, оба ведущих частенько позволяют себе в адрес друг-друга какие-либо колкости.Правда, в этот раз корифей российского телевидения оказался чересчур груб. Он попросил девушку закрыть рот, когда та указала ему на тот факт, что Александр сбился с текста.Видео с вырезанным отрывком из телепередачи девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Ролик Юлия подписала следующим образом: "Так и живем. С самого утра на киностудии снимаем "Мужское/женское"(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)".Текст ведущая сопроводила смеющимися смайликами. По всей видимости, знаменитость уже привыкла к характеру коллеги и не обижается на его колкости.Подписчики Барановской поспешили откликнуться на публикацию лайками и комментариями. Одни поинтересовались, не задевают ли Юлию резкие высказывания Александра, другие же наоборот вступились за ведущего"Я каждый день жду передачу Мужское/женское, мне очень нравится и ведущие супер!", "Мне кажется, что он с вами резковат. Вы на него не обижаетесь?", "Гордону позволительно все! Умнейший человек! Много чего знает, хорошо поставленная речь, разбирается во всем! Успехов ему!", – эти и другие отзывы оставили фолловеры телезвезды.