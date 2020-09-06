"Здесь родился Штирлиц". Здесь… это в Гороховце.

Кто не знает героя знаменитого сериала "17 мгновений весны"? Когда кино про Штирлица показывали по телевидению в Советском Союзе, говорят, улицы словно вымирали. Сериал снят по культовому роману Юлиана Семенова. В эти дни в России вспоминают писателя и журналиста. Особенно на малой родине Исаева-Штирлица."Здесь родился Штирлиц". Здесь… это в Гороховце. Где еще, как не на родине легендарного героя политического детектива Юлиана Семенова, и популярного киношедевра Татьяны Лиозновой, можно почувствовать себя разведчиками. Познавательный квест Всероссийского молодежного марафона "Турпроект" проведет вас по местам детства Штирлица.Кирилл Губин, автор квеста "Здесь родился Штирлиц": «Квест начинается у Культурно-туристического центра Гороховца. Там есть куар-код, по которому можно сканировать приложение и проходя шаг за шагом, сканируя куар-коды, можно путешествовать по Горохцу. Мы пытались отойти от классического Гороховца и показать его с другой стороны».В одном из видеозаданий квеста вопрос: почему именно Гороховец упоминается в романе? Юлиан Семенов полюбит эти места еще в студенческие годы. Поступив на военную кафедру Института востоковедения, будущий переводчик-разведчик впервые приедет в 1948 году в гороховецкий военный лагерь. Впечатления навсегда останутся в романе.«Штирлиц остановил машину возле озера. Он не видел в темноте озера, но знал что оно начинается за этими соснами. Он любил приезжать сюда летом, когда густой смоляной воздух был расчерчен желтыми стволами деревьев и белыми балками солнечных лучей, пробивавшихся сквозь игольчатые могучие кроны. Штирлиц понял, что его тянуло именно к этому озеру оттого, что вырос он на Волге, возле ГОРОХОВЦА, где были точно такие же желто-голубые сосны и черные озерца в чащобе, прораставшие к середине лета зеленью. Это место в Германии было его Россией, здесь он чувствовал себя дома».То, что Гороховец стоит на Клязьме, а упоминается Волга, краеведы географической ошибкой не считают. Гороховецкий уезд в прошлом был в несколько раз больше и соответственно простирался чуть ли не до Волги. Но, тем не менее, дочь самого писателя на встрече с гороховчанами заметит, что в рукописях отца всё же упоминалась именно Клязьма. Ольга Юлиановна приедет из Франции в Гороховец в мае 2018 года вместе с мужем. Ей очень понравилась идея создания в городе музея Штирлица. Черновики, копии исторических документов, рабочие записи бесед с прототипами действующих лиц романа "17 мгновений весны" уже готовы были выступить в качестве музейных экспозиций.К сожалению, мечта гороховчан пока так и не стала реальностью. Не воплотилась она и у вязниковских краеведов, связывающих деревню Исаево между Вязниками и Гороховцом с именем разведчика Исаева- Штирлица. Там тоже хотели поставить памятник. Автором эскиза выступил художник Владислав Некосов. Более того, есть мнение, что мать Юлиана Семенова была родом из Гороховецкого уезда. Сейчас это Ивановская область.Ирина Кучеренко завотделом культуры, молодёжи и спорта администрации Гороховецкого района: «Тема Штирлица актуальна, она пользуется огромным спросом. Мы пытались учреждениями культуры работать с туристическими группами, в будущем эта тема не будет забыта».Жители Гороховца и сегодня не расстаются с идеей увековечить имя легендарного литературного персонажа на своей земле. И возможно, что к 10 куар-кодам популярного квеста вскоре добавится еще один - на долгожданном музее.Татьяна Воронцова«Вести-Владимир»