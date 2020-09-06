Премьер-министр России Михаил Мишустин завтра, 7 сентября, намерен выступить перед финалистами конкурса управленцев Лидеры России, который в настоящий момент проходит в подмосковном Солнечногорске.

Премьер-министр России Михаил Мишустин завтра, 7 сентября, намерен выступить перед финалистами конкурса управленцев "Лидеры России", который в настоящий момент проходит в подмосковном Солнечногорске.Как сообщила пресс-служба правительства, Мишустин посетит суперфинал конкурса, выступит перед финалистами и ответит на их вопросы.Суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России" проходит 6-7 сентября в Солнечногорске, на базе мастерской управления "Сенеж". На протяжении двух дней участники проходят очные задания.Всего в состязании принимает участие 300 человек, из которых 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов.Еще по 10 человек вышло от каждого из трех спецнаправлений: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".Будущие лидеры России являются специалистами в различных сферах. Порядка 42% суперфиналистов представляют сферу "образование, IT и наука". Другие 20% – финансовый сектор. За ними следуют здравоохранение, промышленность, строительство, транспорт и логистика, торговля, а также сфера услуг.