Сообщение об аварии на 292 км трассы М7, в районе деревни Чудиново Вязниковского района поступило накануне в 21.32.

Сотрудники МЧС спасли пострадавшего в ДТП водителя «Газели», деблокировав его из повреждённого автомобиля.По информации пресс-службы МЧС, сообщение об аварии на 292 кмтрассы М7, в районе деревни Чудиново Вязниковского района поступило накануне в 21.32.На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, «скорой помощи», а также подразделения пожарно-спасательной части №18Вязников.Установлено, что в результате ДТП произошло столкновение двух автомобилей – грузовой «Газели» и фуры. Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего водителя «Газели». Он был госпитализирован.Всего к ликвидации последствий происшествия было привлечено 4 единицы техники и 11 человек.