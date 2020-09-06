В Минске четвертое воскресенье подряд наблюдается масштабный митинг против действующего режима. На улицах также находится ОМОН и спецтехника.

В Минске четвертое воскресенье подряд наблюдается масштабный митинг против действующего режима. На улицах также находится ОМОН и спецтехника.В Сети появляются фото и видео с новых акций протеста в Белоруссии. Точное количество митингующих пока не сообщается. На опубликованных кадрах видно, как силовики ограждают некоторые территории.Например, на Октябрьской площади правоохранители выставили ограждения из колючей проволоки. У Дворца Независимости, по данным СМИ, находятся 10 бронетранспортеров.Также ОМОН перекрыл проспект Независимости. Через некоторое время протестующие встретились с силовикам. Никто не вступает в драку, акция проходит мирно. Этому свидетельствует видео, появившееся у телеграм-канала "Говорит Москва".Люди протестуют не только в Минске, но и в остальных районах страны. Правда, в некоторых городах без задержаний не обходится. Например, в Бресте, как сообщает телеграм-канала , силовики скрутили нескольких протестующих. Подробностей произошедшего пока нет.