Сотрудниками полиции в одной из торговых точек, расположенной на улице Летчика Бабушкина, была выявлена и изъята немаркированная табачная продукция...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному округу г. Москвы выявили факты продажи немаркированной табачной продукции.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в одной из торговых точек, расположенной на улице Летчика Бабушкина, была выявлена и изъята немаркированная табачная продукция в количестве более 2 тысяч единиц, стоимостью более 170 тысяч рублей.Полицейские установили, что подозреваемые, 43-летний мужчина и 56-летняя женщина, заведомо зная, что купля-продажа продукции без специальной маркировки на территории Российской Федерации запрещена, осуществляли незаконный оборот данной продукции на территории столицы.Следственным управлением УВД по СВАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление каналов поступления и производства немаркированной табачной продукции.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29