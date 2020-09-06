Водитель автомобиля «Лада», осуществляя движение по Родниковой улице, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на женщину...

Сотрудники полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего 26-летнего мужчину, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибла женщина.Установлено, что водитель автомобиля «Лада», осуществляя движение по Родниковой улице, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 33-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия гражданка от полученных травм скончалась на месте.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.Следствием УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93