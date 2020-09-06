Уже сегодня в подмосковном Солнечногорске состоялась церемония открытия суперфинала конкурса Лидеры России 2020. Приглашения на финальный этап по итогам региональных отборов получили 270 участников.

Уже сегодня в подмосковном Солнечногорске состояласьцеремония открытия суперфинала конкурса "Лидеры России 2020". Приглашения на финальный этап поитогам региональных отборов получили 270 участников.У перспективных управленцев есть возможность получить заветный миллион на исполнение мечт и воплощение своих идей.Одно из главных преимуществ суперфинала – достойные кандидаты получат надежных наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса, которые помогут в реализации проектов.Будущие лидеры России являются специалистами в различных сферах. Например, около 42 % суперфиналистов представляют сферу "образование,ITи наука". Другие 20% – финансовый сектор.За ними следуют здравоохранение, промышленность, строительство, транспорт и логистика, торговля,а также сфера услуг.На торжественной церемонии открытия выступил генеральныйдиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Руководитель конкурса рассказал о тонкостях проведения суперфинала."Мы намеренно не сталипроводить соревнования в онлайн-формате, ведь одно из важнейших преимуществконкурса – это налаживание горизонтальных связей. В этомзале собрались сотни талантливых управленцев со всей страны, которым точноесть, что рассказать друг другу", – обратился к новобранцам Комиссаров.На церемонииоткрытия "Лидеры России 2020" около 300 участников получили сертификаты на обучение в любом изроссийских вузов в размере одного миллиона рублей.Более того, изпобедителей могут быть отобраны участники специальной программы развитиякадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управленияРАНХиГС.Теперь общественным деятелям придется побороться за главный приз и представить свои лучшие работы перед серьезным составом жюри.