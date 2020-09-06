Героя нашего репортажа нам помогли найти жители Чамерева Судогодского района.

Героя нашего репортажа нам помогли найти жители Чамерева Судогодского района. Их восхитила работа мастера, создавшего киоты для икон и иконостас - сердце местного храма - из дерева. Но Нина Глизница увидела и другие работы резчика и сейчас покажет нам.В какой квартире живёт резчик по дереву Юрий Леонтьев понятно сразу.Резная не только дверь - практически вся мебель в квартире. Кровать, комод и даже тумба для телевизора. Этот стол сделан из дуба и ясеня. Узкие завитки - красное дерево. Мастер заливал его эпоксидной смолой. Перед работой дуб пришлось высушить, чтобы не треснул под давлением.- Под давлением получалась такая особенность. Я сначала не замечал, потом заметил, что дубовые спелы сжались и получились в виде ромашек.Самоизоляция помогла саморазвитию, рассказывает Юрий. Пока сидел дома, закончил давнюю работу - своеобразный буфет. Самым сложным оказались жар-птицы. Каждое перо пришлось отдельно вырезать, красить и золотить. Кувшины декорированы материалом собственного производства. Даже пробки выполнены очень искусно.- Я вытачиваю отдельную пробочку из берёзы или из липы. И дальше она тоже декорируется.Состав материла мастер держит в секрете. Слишком много времени ушло, чтобы его придумать - более полугода. Важно, чтобы декор сохранял объём.- Состав не получался, у меня всё растекалось, но потом я уже доработал, и поучилась уже фактура рельефная и более выраженная.С деревом Юрий работает в мастерской. Из этих досок выйдут киоты, иконостасы и рамы для икон. По эскизам Юрий вырезает узоры. Тонкие детали выжигает нихромовой спиралью. Такая техника называется "прожиг".Мастер разогревает спираль и выводит ею узоры на подготовленной разметке. Работа кропотливая, важно удержать спираль. Чуть дрогнула рука - и придётся переделывать всю работу. После прожига дерево надёжно защищено от жуков. Их отпугивает запах дыма. Нихромовой спиралью выполнен узор на иконостасе храма Александра Невского в Судогде. Юрий закрепил каркас из липы, сделал новые рамы для икон и декорировал иконостас резьбой.- Верхние иконы с полусферами и крестами - это уже было на третьем этапе окончательной работы. Ремонт всей конструкции длился на протяжении трёх месяц.А эти киоты - гордость мастера. Они установлены недавно в храме в селе Чамерево Судогодского района. Выполнены без единого гвоздя. Над чем будет работать дальше, Юрий не знает. Говорит, дерево подскажет.Нина Глизница, Андрей Синягин"Вести-Владимир"