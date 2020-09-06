Мы продолжаем путешествовать вместе с нашими земляками. Сегодня свой обзор для вас приготовила путешественница, филолог Наталья Честнова.

Мы продолжаем путешествовать вместе с нашими земляками. Сегодня свой обзордля вас приготовила путешественница, филолог Наталья Честнова.Сегодня она находится в Дагестане и готова поделиться своими советами и впечатлениями.- На этой неделе я путешествую по Дагестану. Сейчас я нахожусь вКарадахскойтеснине. Это одно из самых посещаемых туристами мест в Дагестане. Сейчас я здесь нахожусь одна. Дело в том, что сейчас в регионе не очень плотный поток туристов. Это связано не с ограничениями из-за коронавируса – здесь все ограничения практически сняты. В городах открыты все отели и рестораны. К сожалению, в Махачкале закрыты музеи и мы не смогли туда попасть. Местная полиция следит за тем, чтобы водители не брали попутчиков. Я путешествую автостопом, потому что между аулами нет ни автобусов, ни маршруток. Где-то я иду пешком, где-то меня подвозят. Люди здесь очень доброжелательные. Отношение, которое я встречаю к себе – смесь любопытства, удивления и желания помочь. Я, например, зашла сегодня в магазин, чтобы купить еды в дорогу и меня тут же посадили пить чай.Я на самом деле очень советую здесь путешествовать и выбрать этот регион как направление для будущих путешествий по России.