Местом его проведения станет пешеходная улица Георгиевская, на которой развернутся «разноцветные» площадки фестиваля.

Сегодня во Владимире состоится большой молодёжный праздник – фестиваль «Яркий мир». Местом его проведения станет пешеходная улица Георгиевская, на которой развернутся «разноцветные» площадки фестиваля: красная – музыкальная, рыжая – библиотечная, зелёная – спортивная, синяя-интерактивная и жёлтая – территория искусства. Каждая из них предложит гостям и зрителям собственную увлекательную программу.Участников фестиваля ждёт множество сюрпризов. Запланированы мастер-классы, творческие номера, фото- и книжные выставки, тренинги, квесты, викторины, показательные выступления. Будет музыка – от рока и африканских барабанов до классики, неожиданные миксы различных искусств, силовые и интеллектуальные состязания, перфомансы и даже шоу иллюзиониста. А труппа Владимирского областного академического Театра драмы представит спектакль по произведениям Григория Остера «Вредные советы» – для послушных и непослушных детей, а также их родителей.Яркая программа распланирована на весь день – с 11.30 до 21.00.