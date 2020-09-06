В регионе продолжается борьба с коварной инфекцией.

Во Владимирской области за минувшие сутки выявили еще 29 человек, зараженных коронавирусом, сообщили 6 сентября в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).С начала пандемии в области вирус выявили в общей сложности уже у 6493 человек. Из них 197 скончалось от осложнений, вызванных инфекцией. Выздоровел 5571 человек (плюс трое за прошедшие сутки).