Сюрприз от владимирского театра кукол. Сентябрьская премьера уже скоро. И она будет не сказочной.

Сюрприз от владимирского театра кукол. Сентябрьская премьера уже скоро. И она будет не сказочной. Театр "замахнулся" на самого Достоевского. "Белые ночи" - редкая постановка для кукольников. Тем неожиданнее и интереснее она будет для зрителя.Спектакль для взрослых в театре для детей. Знаменитый книжный магазин в Петербурге. На сцене всего двое: девушка и молодой человек, они увлеченно читают "Белые Ночи" Достоевского.Борис Кузов, артист-кукловод: «Разыгрывается маленький сюжет просто как, два читателя в магазине. Сели глазками переглянулись друг другу по подмигивали грубо говоря и разошлись. А вся история - это наши мысли, и ребята уже с куклами ее разыгрывают».Это не первая серьезная работа во Владимирском театре кукол. Уже ставили спектакли по русской и советской классике, но Достоевский - особый автор. В каждом слове - особый смысл, поэтому и тексту - особое внимание.Марина Протасова, главный режиссер Владимирского областного театра кукол: «Текст Достоевского для того, чтобы он был правильно и верно изложен, у нас звучит в записи. Это чтение Достоевского чистой воды. Очень смелый шаг. Потому что театр - это живое искусство, и когда текст звучит в записи, мы должны создать визуальный ряд настолько интересным, чтобы люди этого не заметили. Но текст Достоевского должен прозвучать в совершенстве»,Настеньку и Мечтателя - главных героев сентиментального романа - играют куклы-марионетки. В России не учат работать с такими куклами, это очень тяжело физически, - рассказывают артисты. Нужно контролировать каждое движение. Задача кукловодов - добиться ощущения, что двигается не деревянная кукла, а человек.Елена Тюрина, артист-кукловод: «Все ходит, все шаткое. Все дергается, какое-то маленькое сотрясение в руке, сразу в кукле отражается. Если ты вдруг заволновался, задрожала рука, вся кукла моментально ходит ходуном. Нужно постоянно контролировать».Спектакль погружает зрителя в 19 век. И не только наряды, кстати, они соответствуют моде того времени, но и музыка: композитор Алексей Сидорцев, по его словам, отталкивался от произведений Чайковского и Грига.Алексей Сидорцев, заведующий музыкальной частью Владимирского театра кукол: «Наиболее ярко отражает ту эпоху это фортепьяно и виолончель. Вот они у меня звучат практически в каждом номере».Как отнесутся к мечтам героя современные зрители? Посочувствуют ему или осудят? Артисты с нетерпением ожидают их реакции. Премьера состоится уже осенью.Екатерина Таманова, Семен Карпов, Илья Хлудов«Вести-Владимир»