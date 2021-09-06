06.09.2021

2021-09-06 09:55:04

6 сентября во Владимирской области подтверждено 162 новых случая коронавирусной инфекции

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 сентября лабораторно подтверждено 162 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.



28 - во Владимире



25 - в Муромском районе



19 - в Ковровском районе



16 - в Гусь-Хрустальном районе



13 - в Суздальском районе



13 - в Кольчугинском районе



10 - в Вязниковском районе



7 - в Киржачском районе



5 -в Юрьев-Польском районе



4 - в Меленковском районе



4 - в Александровском районе



3 - в Петушинском районе



3 - в Собинском районе



3 - в Селивановском районе



3 - в Радужном



3 - в Гороховецком районе



2 - в Судогодском районе



1 - в Камешковском районе



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 50 238 случаев заболевания.



Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).