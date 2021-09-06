Фракция «Единая Россия» ЗакСобрания просит губернатора заложить в бюджеты 2022-го и двух последующих годов по 2 млрд руб. на местные дороги. Депутаты аргументируют это запросом от жителей,

Фракция «Единая Россия» ЗакСобрания просит губернатора заложить в бюджеты 2022-го и двух последующих годов по 2 млрд руб. на местные дороги. Депутаты аргументируют это запросом от жителей, который показал, что состояние проезжих частей и тротуаров – один из самых волнующих людей вопросов. «В ходе проводимых депутатами-членами фракции «Единая Россия» встреч с населением, а также по