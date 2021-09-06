Учреждение планируют сдать в 2023 году.

Владимирская область получила от Правительства РФ 40 млн рублей на строительство дома престарелых на 130 мест в Гусь-Хрустальном.Напомним, что возведение дома-интерната стартовало в мае. Его открытие запланировано на 2023 год. Стоимость объекта составит 274 млн рублей.«Ввиду готовности подрядчика выполнить дополнительные объёмы работ, в адрес Минтруда направлялось ходатайство об увеличении финансирования», - пояснили в пресс-службе администрации региона.Новый жилой корпус станет частью уже действующего учреждения. Престарелых граждан будут размещать в одно- и двухместных комнатах с коммунальными удобствами. Для инвалидов предусмотрены регулируемые кровати, вертикализаторы, реабилитационное оборудование, а в санитарно-технических узлах будут смонтированы подъёмники для мытья, опоры, поручни и другие приспособления.«Условия проживания будут близки к домашним», - заверили в Белом доме.Проект предполагает создание уютных гостиных, буфетов и зимнего сада.