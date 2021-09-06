Вспомнили жертв Беслана. 17 лет назад в центре маленького городка в Северной Осетии произошла трагедия, которая потрясла весь мир. На торжественной линейке террористы захватили в заложники

Вспомнили жертв Беслана. 17 лет назад в центре маленького городка в Северной Осетии произошла трагедия, которая потрясла весь мир. На торжественной линейке террористы захватили в заложники детей и преподавателей в Бесланской школе №1. В результате беспрецедентного по своей жестокости теракта погибли 334 человека, больше половины из них – дети. Людмила Кусова, бывшая жительница г. Беслан