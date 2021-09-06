Музей «Старый Владимир» в бывшей водонапорной башне стал доступнее для незрячих. Теперь посетители с нарушениями зрения смогут взять в руки тактильну карту старого Владимира, потрогать

Музей «Старый Владимир» в бывшей водонапорной башне стал доступнее для незрячих. Теперь посетители с нарушениями зрения смогут взять в руки тактильну карту старого Владимира, потрогать макет здания водонапорной башни, прослушать аудиотреки. Музейную экспозицию также оборудовали тактильными информационными табличками. Среди прочего – и тактильная карта самой экспозиции. Работа над этим проектом велась в течение полугода. Анна