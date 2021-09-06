Победители программы смогут потратить призовые баллы на покупку гаджетов, оплату сотой связи и просмотр любимых фильмов и сериалов. В акции участвуют те, кто проголосует на выборах в Госдуму онлайн.

Победители программы смогут потратить призовые баллы на покупку гаджетов, оплату сотой связи и просмотр любимых фильмов и сериалов. В акции участвуют те, кто проголосует на выборах в Госдуму онлайн.За участие в дистанционном голосовании москвичи смогут получить 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.Воспользоваться призом можно по своему усмотрению. Победителям доступны покупки у партнеров программы, среди которых магазины продуктов, одежды и обуви, ювелирных изделий, спортивных и детских товаров, цветов.Также в акции принимают участие кафе и рестораны. Впрочем, победители программы могут воспользоваться подарком для помощи нуждающимся и пожертвовать на благотворительность.Всего в рамках акции разыграют более 250 тысяч призов. Также будут разыграны автомобили и однокомнатные квартиры в Москве.Для участия в программе "Миллион призов" нужно зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) до 13 сентября включительно. 17-19 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, Мосгордумы и муниципальных депутатов. Участвовать в онлайн-голосовании могут жители столицы с полной учетной записью на портале mos.ru.На 6 сентября заявки на участие в дистанционном голосовании подали 1,5 миллиона москвичей. Среди них мэр столицы Сергей Собянин.Списки избирателей проверят после 13 сентября. Зарегистрировавшихся на ДЭГ исключат из реестра голосующих на избирательных участках.