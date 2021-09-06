Больше всего наемных работников с зарплатой выше миллиона фиксируется в Москве - около 10,4 тыс. работников.

Доход 1 млн руб. в месяц и выше имеет около 17,1 тыс. россиян, а больше всего работающих по найму с официальной зарплатой выше миллиона фиксируется в Москве, следует из данных исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При этом, как отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова, реальная численность работников с такой зарплатой может быть гораздо больше, так как значительная часть оплаты топ-менеджеров приходится на единоразовые премии.В выборку исследования FinExpertiza вошло 104,6 тыс. крупных и средних предприятий государственного и негосударственного сектора.В апреле 2021 года количество россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, с зарплатой 1 млн руб. и выше (до вычета подоходного налога) составило 17,1 тыс. человек (0,06% от всех работников). По сравнению с аналогичным периодом до пандемии число таких работников выросло за два года на 51,5%, или в 1,5 раза, — в апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тыс. человек (0,04%), — говорится в исследовании.Численность работников с официальной зарплатой от 1 млн руб.:- Москва — около 10,4 тыс. человек,- Санкт-Петербург — 1,3 тыс. человек,- Московская область — 1,2 тыс. человек,- Свердловская и Сахалинская области, Краснодарский край — по 300 человек,- Ямало-Ненецкий автономный округ — около 270 человек,- Татарстан — свыше 200 человек,- Челябинская и Кемеровская области — около 150 человек.Важно подчеркнуть, что в данном случае при подсчете количества самых высокооплачиваемых работников не учитываются единовременные выплаты. А значительная часть оплаты труда сверхоплачиваемых топ-менеджеров как раз приходится на единоразовые премии. Поэтому реальная численность работников-миллионеров может быть существенно выше заявленных 17 тыс. человек, — сообщила Елена Трубникова.Большинство работников с доходом выше 1 млн руб. трудятся в финансовой и страховой сфере (2,9 тыс. человек), в области торговли (2,6 тыс.), в профессиональной, научной и технической деятельности, в обрабатывающей промышленности (2,4 тыс.), в области информации и связи (1,4 тыс.), в сфере культуры, спорта и развлечений (1 тыс.), в добыче полезных ископаемых (0,85 тыс.) и строительстве (0,7 тыс.).