По предварительным данным, в результате противоправной деятельности пострадало более ста граждан. Общий материальный ущерб превысил 30 миллионов рублей...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали руководителя компании, подозреваемого в хищении денежных средств граждан мошенническим путем.Установлено, что в сети Интернет была размещена реклама, в которой гражданам предлагалось заключить договоры займа и вложить денежные средства под высокие проценты.Желающие сделать вклад обращались в офис компании, расположенный на Верхней Радищевской улице. Там менеджеры рассказывали им о различных программах с соответствующими процентными ставками. После консультаций вкладчики заключали договоры с физическим лицом – руководителем компании. Впоследствии же потерпевшие не только не получали обещанные проценты, но и не могли вернуть свои деньги.По предварительным данным, в результате противоправной деятельности пострадало более ста граждан. Общий материальный ущерб превысил 30 миллионов рублей.Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, которые соединенные в одно производство. Руководитель компании задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк