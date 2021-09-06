Оргкомитет представил основные события предстоящего праздника. Программа 1031-го дня рождения столицы Владимирской области начнется в среду, 8 сентября, с
10 сентября на площади у ДК Молодёжи ..
Оргкомитет представил основные события предстоящего праздника. Программа 1031-го дня рождения столицы Владимирской области начнется в среду, 8 сентября, с
10 сентября на площади у ДК Молодёжи состоится церемония занесения на Доску почета лучших граждан и трудовых коллективов.
Праздник состоится при соблюдении ковидных ограничений. Площадки Дня города рассредоточили по разным локациям.
«Основной девиз – «ДАВАЙТЕ друЖИТЬ!», потому что пандемия однажды завершится, а жить и здравствовать горожане будут всегда», - сообщает мэрия Владимира.
Основные торжества намечены на 10 и 11 сентября:
10 сентября:
15.00 - Занесение на Доску почета граждан, лучших предприятий, организаций и учреждений (ДК Молодёжи).
18.00 - Торжественный вечер «Оргтруд - Отечество мое!» (Дом культуры микрорайона Оргтруд).
11 сентября, суббота:
Театральная площадь - 09.00-18.00
- Пятый Владимирский полумарафон «Золотые ворота»:
09.00-15.00 - Забеги;
10.20-10.40 - Торжественное открытие Дня города;
15.00-18.00 - Праздничный концерт.
Улица Георгиевская - 10.00-18.00
- «Город мастеров» - ярмарка ремесленников Владимирского областного клуба мастеров;
- Выставка «Аллея городов-партнеров» с презентацией национальных костюмов и традиционной культуры;
- Выставка работ юных художников «Добра тебе и мира, Владимирская Русь!»;
Центр классической музыки (ул. Б.Московская, 28) - 16.00
- Концерт Городского духового оркестра «Осенний вечер на Георгиевской».
Патриарший сад - 12.00-20.00
- Молодежный фестиваль «Яркий мир».
Центр современной культуры «Флигель» (ул. Девическая,8) - 12.00-20.00
- Фестиваль «Нетривиальный Владимир».
Соборная площадь - 14.00-18.00
- Спортивная программа региональной федерации роллер-спорта.
Парки - с 12.00
- ЦПКиО Владимира - творческий фестиваль «Ритмы осени»;
- Парк «Загородный» - праздник осени «Бабье лето» и спортивно-развлекательное событие «Пляжное лето»;
- Парк культуры и отдыха «Дружба» - «День пирога».
Площадка у Центральной городской библиотеки (Суздальский пр-т, д.2) - 11.00
- Юбилейная программа «Нам - 75!» к юбилею Центральной городской библиотеки.
22.00 - Завершение праздника - фейерверк.