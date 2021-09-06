Оргкомитет представил основные события предстоящего праздника. Программа 1031-го дня рождения столицы Владимирской области начнется в среду, 8 сентября, с 10 сентября на площади у ДК Молодёжи ..

Оргкомитет представил основные события предстоящего праздника. Программа 1031-го дня рождения столицы Владимирской области начнется в среду, 8 сентября, с10 сентября на площади у ДК Молодёжи состоится церемония занесения на Доску почета лучших граждан и трудовых коллективов.Праздник состоится при соблюдении ковидных ограничений. Площадки Дня города рассредоточили по разным локациям.«Основной девиз – «ДАВАЙТЕ друЖИТЬ!», потому что пандемия однажды завершится, а жить и здравствовать горожане будут всегда», - сообщает мэрия Владимира.Основные торжества намечены на 10 и 11 сентября:10 сентября:15.00 - Занесение на Доску почета граждан, лучших предприятий, организаций и учреждений (ДК Молодёжи).18.00 - Торжественный вечер «Оргтруд - Отечество мое!» (Дом культуры микрорайона Оргтруд).11 сентября, суббота:Театральная площадь - 09.00-18.00- Пятый Владимирский полумарафон «Золотые ворота»:09.00-15.00 - Забеги;10.20-10.40 - Торжественное открытие Дня города;15.00-18.00 - Праздничный концерт.Улица Георгиевская - 10.00-18.00- «Город мастеров» - ярмарка ремесленников Владимирского областного клуба мастеров;- Выставка «Аллея городов-партнеров» с презентацией национальных костюмов и традиционной культуры;- Выставка работ юных художников «Добра тебе и мира, Владимирская Русь!»;Центр классической музыки (ул. Б.Московская, 28) - 16.00- Концерт Городского духового оркестра «Осенний вечер на Георгиевской».Патриарший сад - 12.00-20.00- Молодежный фестиваль «Яркий мир».Центр современной культуры «Флигель» (ул. Девическая,8) - 12.00-20.00- Фестиваль «Нетривиальный Владимир».Соборная площадь - 14.00-18.00- Спортивная программа региональной федерации роллер-спорта.Парки - с 12.00- ЦПКиО Владимира - творческий фестиваль «Ритмы осени»;- Парк «Загородный» - праздник осени «Бабье лето» и спортивно-развлекательное событие «Пляжное лето»;- Парк культуры и отдыха «Дружба» - «День пирога».Площадка у Центральной городской библиотеки (Суздальский пр-т, д.2) - 11.00- Юбилейная программа «Нам - 75!» к юбилею Центральной городской библиотеки.22.00 - Завершение праздника - фейерверк.