Правительство РФ продолжает выполнение инициатив Единой России, согласно которым в регионы уже поступило более 900 новых скорых и 2000 школьных автобусов.

Правительство РФ продолжает выполнение инициатив "Единой России", согласно которым в регионы уже поступило более 900 новых "скорых" и 2000 школьных автобусов.Предложение депутатов "Единой России" в своем послании поддержал Президент РФ Владимир Путин. Согласно партийной инициативе, до 15 декабря субъекты страны получат более пяти с половиной тысяч автомобилей скорой помощи и школьных автобусов.Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов подчеркнул, что российские компании запустили процесс производства и доставки техники, не дожидаясь соответствующего распоряжения властей. По словам вице-премьера, это было сделано для ускорения поставки машин скорой помощи и школьных автобусов в регионы."На сегодняшний день официальными дилерами в регионы уже поставлено свыше 900 машин скорой и 2000 автобусов. Окончательное завершение поставки будет осуществлено до 15 декабря", — отметил Борисов.Всего к концу 2021 года в российские регионы должны получить не менее 1600 "скорых" и более 4000 школьных автобусов. Правительство выделило на эти цели около 15,5 миллиардов рублей. Следующие четыре года кабмин готов выделять еще по 16 миллиардов в год – субъекты РФ будут получать новые автомобили регулярно. Их потребности учтены Минздравом и Минпросвещения с учетом представленной информации.Напомним, ранее члены "Единой России" обратились к президенту Владимиру Путину с инициативной обновить парк "скорых" и школьных автобусов в регионах. Глава государства поддержал эту идею и дал соответствующие поручения во время послания к Федеральному Собранию.