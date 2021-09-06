Оздоровительная кампания имела разную направленность: спортивные, творческие, патриотические, эколого-краеведческие смены.

Более 2 800 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летом 2021 года отдохнули в 14 лагерях Владимирской и Ивановской областей.«Оздоровительная кампания имела разную направленность: спортивные, творческие, патриотические, эколого-краеведческие смены. Для ребят были организованы культурно-массовые и развлекательные мероприятия», - сообщает пресс-служба администрации региона.На базе 18 организаций социального обслуживания работали 75 реабилитационных групп, которые посещали более 800 детей из малоимущих и многодетных семей, подростки, состоящие на различных видах учёта, а также их сверстники с ОВЗ.С ребятами работали психологи, специалисты устраивали развивающие и коррекционные мероприятия. Юные владимирцы посещали кинотеатры, музеи, спортивные соревнования, квесты, интеллектуальные викторины.