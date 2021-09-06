Злоумышленник разблокировал автомобиль каршеринговой компании с помощью мобильного приложения, установленного на телефоне знакомого, и совершил поездку...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем каршеринга «Фольксваген Поло».Установлено, что злоумышленник, находясь в центре столицы, выбрал находящийся поблизости автомобиль каршеринговой компании и разблокировал его с помощью мобильного приложения, установленного на телефоне знакомого. Затем он незаконно совершил поездку на принадлежащем компании «Фольксваген Поло» стоимостью около 1 миллиона рублей.В ходе несения службы сотрудники ГИБДД в Гольяновском проезде остановили данный автомобиль для проверки. При этом был выявлен факт, что водитель автомобиля использует для поездки чужой аккаунт. Полицейские задержали подозреваемого – 46-летнего приезжего мужчину, временно зарегистрированного в столице. Со слов задержанного, он завладел транспортным средством без цели хищения.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60