РФ представляла 11-ая гвардейская отдельная инженерная бригада ЮФО.

Под Муромом завершился международный этап соревнований «Открытая вода». В состязаниях приняли участие военные из России и Белоруссии.РФ представлял победитель Всероссийского этапа —11-ая гвардейская отдельная инженерная бригада ЮФО.В рамках мероприятий команды форсировали участок Оки шириной 500 метров. В программу манёвров входили инженерная разведка, отражение нападения условного противника, десантная переправа на плавающих транспортёрах ПТС-2, переправа автомобилей на паромно-мостовых машинах, а также танков и другой тяжёлой бронетехники.В результате российские военные выполнили все нормативы за 44 минуты 22 секунды. Белоруссия стала второй с результатом в 49 минут и 44 секунды.Завершились зрелищные соревнования церемонией награждения участников.