Новая компактная умная колонка «Капсула Мини» с голосовым помощником «Маруся» от Mail.ru Group появились в онлайн- и офлайн-каналах продаж «Ростелекома»,

Новая компактная умная колонка «Капсула Мини» с голосовым помощником «Маруся» от Mail.ru Group появились в онлайн- и офлайн-каналах продаж «Ростелекома», ее также можно приобрести в рассрочку. «Маруся» умеет управлять цифровыми услугами «Ростелекома»: видеосервисом Wink и «Умным домом». Новая колонка весит всего 305 грамм вместе с блоком питания и имеет компактные габариты: 4,5 см в высоту и 10 см в ширину. На «Капсуле Мини» появился цифровой светодиодный дисплей, который адаптируется под уровень освещенности и показывает время, прогноз погоды, таймер, эмоции помощника и другие