Елена Шмелева считает, что необходимо внести изменения в российское законодательство для создания новой модели аспирантуры.

Елена Шмелева считает, что необходимо внести изменения в российское законодательство для создания новой модели аспирантуры.Сопредседатель центрального штаба ОНФ и руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева встретилась с молодыми учеными Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" в Санкт-Петербурге. Общественный деятель проводит регулярные встречи с гражданами, политиками и экспертами для сбора предложений в сфере образования, которые можно включить в "народную программу" партии "Единая Россия".Шмелева подчеркнула, что новая модель российской аспирантуры должна предполагать более высокую мобильность ученых как внутри страны, так и за рубежом. По ее словам, нужно разработать государственные требования, которые повысят интерес молодежи к научной деятельности, для этого можно дать право реализовывать аспирантские программы некоторым образовательными организациями.По мнению общественника, дополнительная, в том числе, учебная нагрузка сегодня не позволяет большинству аспирантов нормально заниматься наукой. Она уточнила, что лишь 9% аспирантов вовремя защищают диссертации."С 2012 года почти в полтора раза сократилось количество научных организаций, которые готовят аспирантов. Причем это произошло в том числе за счет организаций, где проводятся значимые научные исследования. Жесткие требования, установленные федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), зачастую неприменимы к научным организациям. Двойная регламентация аспирантуры через лицензирование и аккредитацию сыграла плохую роль", – отметила Шмелева.Кроме того, она заявила о важности разработки новых ФГТ при участии научного сообщества. По мнению общественника, подходы к аттестации аспиранта тоже требуют изменений.Напомним, по предложению Президента РФ Владимира Путина Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка "Единой России". Он приняла предложение участвовать в выборах в Госдуму.