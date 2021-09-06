В ходе обыска полицейскими были обнаружены и изъяты пластиковые горшки с растениями, внешне схожими с каннабисом...

«Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции территориального отдела задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотического средства – марихуаны и культивировании растений, содержащих наркотические средства.Установлено, что 53-летний неработающий мужчина в квартире, расположенной на улице 26 Бакинских Комиссаров, хранил и культивировал наркотические средства. В ходе обыска полицейскими были обнаружены и изъяты пластиковые горшки в количестве 21 штуки с растениями в них, внешне схожими с каннабисом, а также 2 стеклянные банки с неизвестным средством растительного происхождения.Согласно проведенным сотрудниками ЭКЦ исследованиям изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой около 280 граммов, а растения в горшках являются наркотикосодержащими – коноплей.По данному факту следствием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", дознанием территориального отдела – по части 1 статьи 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93