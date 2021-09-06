ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Зайкина Валерия Ивановича 1950 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Зайкина Валерия Ивановича 1950 года рождения, местонахождение которого неизвестно с сентября 2008 года.Приметы: славянской внешности, на вид 60-65 лет, рост 160-175 см, худощавого телосложения, лицо круглое, глаза карие, нос прямой, глаза голубые.Одежда: брюки серые, бейсболка зеленая.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 467-37-59, 8 (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73