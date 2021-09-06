Вернулись в школы и педагоги пенсионного возраста.

В Александрове на смену 60 уволившимся педагогам пришли молодые специалисты. Среди них студенты послежних курсов Юрьев-Польского педколледжа. Об этом начальник управления образования Ирина Сергеева главе администрации Анне Кузнецовой.По её словам, окончательно вопрос решится к 18 сентября.«Часть учителей взяли допнагрузку. Вернулись некоторые специалисты пенсионного возраста», - отметила она.Ранее мы сообщали, что в районе за лето , часть из которых отправилась работать в Москву и Подмосковье.Добавим, что 1 сентября в школы Александровского района пришли 1280 первоклассников. В новом учебном году даже сельские школы смогли набрать полноценные первые классы.