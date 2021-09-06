Они воровали продукты питания, алкоголь и бытовую химию.

В Александрове двух 18-летних подростков обвиняют в серии краж из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В мае и июне в полицию поступили несколько сообщений о пропаже товара из сетевых супермаркетов. Неизвестные воровали продукты питания, алкоголь и бытовую химию.«Личности злоумышленников были установлены. Собраны доказательства о причастности их к кражам на сумму более 22 тысяч рублей. Часть товара изъята и возвращена владельцам», - пояснили в полиции.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.