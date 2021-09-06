Неисправность электропроводки могла стать причиной трагедии в Александрове. В минувшую субботу в одном из СНТ в черте города сгорела дача. Сообщение о пожаре было поздним – пожарные

Неисправность электропроводки могла стать причиной трагедии в Александрове. В минувшую субботу в одном из СНТ в черте города сгорела дача. Сообщение о пожаре было поздним – пожарные подразделения прибыли в тот момент, когда дом уже был полностью объят пламенем. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 36 квадратных метрах. При разборе сгоревших конструкций был обнаружен погибший хозяин дома