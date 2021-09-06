Молодые люди всего за два месяца ограбили 7 магазинов. В мае и июне правоохранителям поступило несколько сообщений о пропаже товара из сетевых магазинов. Неизвестные похищали продукты,

Молодые люди всего за два месяца ограбили 7 магазинов. В мае и июне правоохранителям поступило несколько сообщений о пропаже товара из сетевых магазинов. Неизвестные похищали продукты, алкоголь и бытовую химию. Личности злоумышленников в ходе розыска установили сотрудники полиции. Как установили правоохранители, двое парней 18-ти лет ограбили 7 магазинов. Они вынесли товар на сумму больше 22