В администрации Владимирской области в очередной раз опровергли информацию об отставке Владимира Сипягина. Слухи о том, что губернатор уже написал заявление появились в одном из ..

В администрации Владимирской области в очередной раз опровергли информацию об отставке Владимира Сипягина. Слухи о том, что губернатор уже написал заявление появились в одном из телеграм-каналов.Сомнительный источник вновь, мы уже сбились со счёта какой раз, опубликовал пост о скором уходе главы региона в Госдуму. Региональные СМИ подхватили посыл, но в пресс-службе в очередной раз не подтвердили уход Владимира Владимировича.Пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова назвала эту новость фейком.Напомним, чо в последний раз анонимные авторы отправить Владимира Сипягина в отставку два месяца назад. Аргумент один - присутствие в списках ЛДПР на выборах в Госдуму.Сам Владимир Владимирович по этому поводу сказал следующее:«Сергей Шойгу и Сергей Лавров тоже в списках одной из партий, но ни у кого не вызывает сомнений, что они останутся на своих местах после выборов в ГД», - отметил он.