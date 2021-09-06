Мэрия определилась с площадками праздника.

Во Владимире на День города власти разрешат продажу алкоголя, а праздничный фейерверк состоится в 22.00.Итак, 11 сентября с 12:00 в Центральном парке стартует музыкальная программа. В парке «Дружба» состоится День пирога. В Загородном парке будут организованы спортивные мероприятия. Вход – без ограничений.На улицах Георгиевской и Девической пройдут мастер-классы.Движение транспорта от площади Фрунзе до Студёной горы будет перекрыто с утра и до 15:00. В 11.00 владимирцев ждёт праздничный забег. Спортсменов будут допускать к участию только по QR-кодам или ПЦР-тестам.На стадион Лыбедь, где , пустят только вакцинированных или со справками об отсутствии ковида. В Патриарших садах установят аналогичные требования.Начало салюта в 22.00. Место для запуска пока не определено.