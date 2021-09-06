В мэрии Владимира состоялась пресс-конференция, посвящённая празднованию Дню города. Вход на ограждённые площадки будет по сертификатам вакцинации или ПЦР-тестам. Для детей организуют ..

В мэрии Владимира состоялась пресс-конференция, посвящённая празднованию Дню города. Вход на ограждённые площадки будет по сертификатам вакцинации или ПЦР-тестам. Для детей организуют термометрию. Горадминистрация решает с депздравом вопрос установки мобильных пунктов тестирования на коронавирус.В частности, закрытыми мероприятиями будут «Чистая страна» на стадионе «Лыбедь», концерт , а также полумарафон у «Золотых ворот».Для того, чтобы не создавать массовости, власти организовали несколько открытых площадок в парках и на улицах города. Доступ на них будет свободным. Добавим, что в День города разрешат продавать алкоголь.Праздник завершится фейерверком в 22.00. Место для запуска салюта ещё не определено.Полная программа торжеств опубликована .