06.09.2021

2021-09-06 22:05:04

В древнем Суздале прошел День ремесленника

В Суздале прошел "День ремесленника". Древний город стал местом народных гуляний и площадкой для передачи опыта мастеров. Репортаж Юлии Шуваловой.



- Угоститесь хлебом-солью и посетите нашу выставку.



- Спасибо большое!



Встречают гостей на Дне ремесленника, как издревле принято на Руси. А дальше приглашают познакомиться с изделиями мастеров. О необходимости поддержки и сохранения народных промыслов говорили на пленарном заседании, а круглый стол был посвящен созданию новых туристических маршрутов. Наталья Чернышева предлагает развивать в нашем регионе гастрономический туризм. В её музее "Хлебная горница" можно приготовить и отведать муромский калач.



Наталья Чернышева, руководитель музея "Хлебная горница":



- Гости получают уже готовый колобок теста, с ним они работают, калачик формируют, декорируют. А пока калач настаивается и выпекается - тоже продолжительный процесс - экскурсовод рассказывает об основах промысла, о его особенностях, о его уникальном рецептурном звучании и так далее.



На машине, велосипеде или даже на коне можно будет путешествовать по заповедным тропам Собинского района. Туристам предлагают пройти "По Суворовским местам", а также посетить населенные пункты, где жили великие исторические личности: политик Михаил Сперанский, поэт Василий Жуковский и советский писатель Владимир Солоухин.



Александр Разов, глава администрации Собинского района:



- Из города Владимира можно доехать в течение часа, и весь маршрут по нашим подсчетам займет 2-3 часа. В зависимости уже от пожеланий туриста. Если он захочет пройтись пешком, понятно, что это уже час. Но я хочу сказать, что будет очень интересно.



Ещё одна интересная идея - "Дневник путешествия по Владимирской области". Это сборник впечатлений, который необходимо будет заполнять в пути. К примеру, одно из заданий - дорисовать достопримечательность.



Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:



- В ближайшие несколько лет администрация Владимирской области будет однозначно участвовать в этом процессе, поддерживать, стимулировать и финансово в том числе. Значительный вклад делать в разработку этих маршрутов, причем во всех районах области без исключения.



В каждом районе Владимирской области есть исторические места, которые будет интересно посетить как туристам из других регионов, так и местным жителям. И новые экскурсионные маршруты станут хорошим поводом прикоснуться к истории.



Юлия Шувалова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".