Вечером 5 сентября в 19-57 в Коврове на улице Космонавтов загорелся многоквартирный дом. Наблюдалось сильное задымление на первом этаже. Прибывшие на место сотрудники МЧС сформировали звено ..

Вечером 5 сентября в 19-57 в Коврове на улице Космонавтов загорелся многоквартирный дом. Наблюдалось сильное задымление на первом этаже.Прибывшие на место сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы и проникли в квартиру. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пламяна площади 5 квадратных метров. Сгорело имущество и внутренняя отделка.На пепелище была обнаружена погибшая женщина, личность которой устанавливается.Как уточнили в пресс-службе МЧС, спасатели эвакуировали 11 человек, в том числе двух детей. На происшествие выезжали 6 единиц техники, а также 19 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину трагедии.