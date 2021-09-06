Оба госпитализированы в больницу.

За неделю во Владимирской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибли пять человек. Ещё 44 владимирца получили ранения различной степени тяжести. Травмированы - четверо детей.Среди наиболее резонансных - происшествие в Коврове.По предварительной информации пресс-службы УМВД региона, 5 сентября в 10:42 на улице Абельмана у дома 59 водитель мотоцикла Рейсер, 1979 года рождения, поворачивая налево не предоставил преимущество УАЗупод управлением мужчины 1960 года рождения. В результате столкновения пострадал мотоциклист и пятилетний ребёнок. Оба госпитализированы в больницу.Добавим, что за семь дней инспекторы ДПС поймали на дорогах области 66 пьяных водителей. С их участием зарегистрировано два ДТП.Полицейскими оформлено 367 аварий с материальным ущербом.Хроника других ДТП: