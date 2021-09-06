МЧС предупреждает: в некоторых районах области ночью столбики термометров могут опуститься до -2. В связи с этим тревожное ведомство просит соблюдать правила безопасности при использовании

МЧС предупреждает: в некоторых районах области ночью столбики термометров могут опуститься до -2. В связи с этим тревожное ведомство просит соблюдать правила безопасности при использовании различных обогревателей. Пока отопительный сезон не начался, для спасателей печи и электронагревательное оборудование в домах становится проблемой. Одни из самых частных причин пожаров – неисправность обогревателей и печей, а также