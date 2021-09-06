Злоумышленница обратилась в автосалон и заключила договор потребительского кредита на приобретение нового автомобиля стоимостью около двух с половиной миллионов рублей...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нижегородскому району во взаимодействии с оперативниками 5 отдела УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в хищении денежных средств банка путем обмана», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленница обратилась в автосалон, расположенный в Остаповском проезде, и заключила договор потребительского кредита на приобретение нового автомобиля стоимостью около двух с половиной миллионов рублей. Во время оформления сделки она предоставила в банк поддельные документы. Сразу же после выхода из автосалона женщина передала только что приобретенную машину третьему лицу, за что получила денежное вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей. В дальнейшем обязательства перед кредитно-финансовой организацией она не исполняла.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Рязанском проспекте задержали подозреваемую, 45-летнюю приезжую.Следственным отделением ОМВД России по Нижегородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, а также на установление и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18