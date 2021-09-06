Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В Ковровском районе 6 сентября в 10.59 в сушильной камере загорелись пиломатериалы. ЧП произошло в посёлке Гигант на улице Тепличной.Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пожар в строении на площади 100 квадратных метров. Пострадала внутренняя отделка сушильной камеры, а также древесина объёмом 40 кубических метров. Погибших и пострадавших нет.Дознаватели МЧС устанавливают причину случившегося. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за неисправности печного отопления в сушильной камере.На происшествие выезжали 6 единиц техники и 19 человек.