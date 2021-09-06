Гости поздравили Александра Георгиевича со знаменательной датой и поблагодарили его за безупречную службу, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа...

Ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Александр Георгиевич Бердиев 2 сентября 2021 года отпраздновал свое 95-летие.Помощник начальника УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве (по РЛС) подполковник внутренней службы Михаил Попов, командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Алексей Кондрашин, врио заместителя командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Марс Яфуняев поздравили ветерана с 95-летием.Александр Георгиевич Бердиев в 1943 году был призван в Красную армию и направлен в 292 стрелковую дивизию Забайкальского военного округа. В августе 1945 года, в составе дивизии Забайкальского фронта, участвовал в боях с Японией.После окончания войны Александр Георгиевич поступил в военное училище, по окончании которого служил в Китайской народной республике, в составе 146 отдельного тяжелого танкосамоходного полка.Работал инспектором дорожного надзора, старшим госавтоинспектором, начальником отделения технического надзора, начальником ГАИ в г. Иркутске, начальником УГАИ ГУВД Иркутской области.Сотрудники органов внутренних дел поздравили Александра Георгиевича со знаменательной датой и поблагодарили его за безупречную службу, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа. Имениннику вручили цветы, памятный подарок и адресник с поздравлениями от руководства УВД по ВАО.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73