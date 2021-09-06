06.09.2021

2021-09-06 13:05:05

Вера Муратова раскрыла секрет своего успеха в пауэрлифтинге

Жительница города Лакинска Вера Муратова стала бронзовым призером паралимпиады в Токио. Причем из-за эпидемии коронавируса готовиться к главному для себя турниру спортсменке пришлось прямо у себя дома. О своем распорядке дня, привычках и причинах любви к пауэрлифтингу Вера рассказала в интервью «Вестям».



