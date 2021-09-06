Решение принято по итогам заседания Общественного Совета по физкультуре и спорту.

Администрация Владимирской области увеличила премии спортсменам и их тренерам, занявшим призовые места на Олимпиаде, Паралимпиаде или Сурдлимпийских играх.Золотые медалисты будут получать по три миллиона рублей. Ранее сумма поощрения составляла 539,76 тысяч. Завоевавшим «серебро» будут перечислять по два миллиона (ранее – 323,86 тысячи). За бронзу владимирцы получат по миллиону (ранее – 215,9 тысяч).Наставники, которые подготовили чемпионов, за первое, второе и третье места подопечных будут получать: 1,5 млн рублей (ранее – 485,78 тысячи), 1,125 млн рублей (269,88) и 750 тысяч рублей (161,93).Решение принято по итогам заседания Общественного Совета по физкультуре и спорту при губернаторе.