Решение принято по итогам заседания Общественного Совета по физкультуре и спорту.
Администрация Владимирской области увеличила премии спортсменам и их тренерам, занявшим призовые места на Олимпиаде, Паралимпиаде или Сурдлимпийских играх.
Золотые медалисты будут получать по три миллиона рублей. Ранее сумма поощрения составляла 539,76 тысяч. Завоевавшим «серебро» будут перечислять по два миллиона (ранее – 323,86 тысячи). За бронзу владимирцы получат по миллиону (ранее – 215,9 тысяч).
Наставники, которые подготовили чемпионов, за первое, второе и третье места подопечных будут получать: 1,5 млн рублей (ранее – 485,78 тысячи), 1,125 млн рублей (269,88) и 750 тысяч рублей (161,93).
Решение принято по итогам заседания Общественного Совета по физкультуре и спорту при губернаторе.