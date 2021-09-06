В результате «Муром» с шестью очками расположился на восьмом месте, чёрно-белые, в активе которых пять баллов, идут на строчку ниже.

Владимирское «Торпедо» и их земляки из ФК «Муром» на минувшей неделе сыграли 8-ой тур в своей подгруппе в лиге ФНЛ-2. Оба коллектива из Владимирской области уступили своим оппонентам.После удаления на 17-ой минуте Даниила Соколова «Локомотив-Казанка» получил численное преимущество. Однако первый тайм торпедовцы смогли завершить по нулям. В первой половине второй 45-минутки они пропустили два безответных мяча, а москвичи увезли из Владимира три очка.Муромляне встречались с дзержинским «Химиком», который открыл счёт уже на восьмой минуте. Через 20 минут красно-чёрные сравняли счёт, но под конец первой половины встречи вновь пропустили. Второй тайм остался безголевым.В результате «Муром» с шестью очками расположился на восьмом месте, чёрно-белые, в активе которых пять баллов, идут на строчку ниже.В пятницу, 10-го сентября, муромские футболисты примут «Олимп-Долгопрудный-2». «Торпедо» отправится в гости к «Динамо-2» в Москву.